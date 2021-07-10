В Египте проходят похороны вдовы бывшего президента Анвара Садата

Джехан Садат известна своей борьбой за гражданские права женщин в арабском мире и значительным их расширением. Родилась в 1933 году и в возрасте 15 лет вышла замуж за 30-летнего Анвара Садата, к тому моменту разведённого и уже несколько раз сидевшего в тюрьме. Он занимал пост президента с 1970 по 1981 год и погиб осенью 81-го при покушении радикальных группировок. За время правления Анвар устроил Майскую исправительную революцию, арестовав многих лиц из окружения бывшего президента Абдель Насера, переименовал страну из Объединённой Арабской Республики в Арабскую Республику Египет, развязал и проиграл Войну Судного дня с Израилем, после чего признал еврейское государство. В 1978 году за подписание мирных соглашений вместе с премьер-министром Изряиля Менахем Бегином был удостоен Нобелевской премии мира. После этого он обвинил СССР в недостаточной поддержке во время войны и сменил курс в сторону США. Джехан на протяжении всей жизни поддерживала мужа, пара имеет троих дочерей и одного сына.