"Мамка ждёт": В лесу под Тюменью нашли пропавшего неделю назад подростка
Местность сегодня утром начали прочёсывать на мотоциклах, благодаря чему и удалось обнаружить школьника.
Пропавший под Тюменью подросток найден живым. Видео © VK / ЧС Тюмень
Под Тюменью в лесу нашли 15-летнего подростка Платона, который отправился с друзьями в лес на пикник 3 июля и пропал, сообщает поисковый отряд "Белая сова – Тюмень". Отмечается, что мальчик жив и здоров.
В поисках участвовали следователи, полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также волонтёры. Местные жители сегодня утром начали прочёсывать лес неподалёку от посёлка Тараскуль на мотоциклах, благодаря чему и удалось обнаружить подростка. Он услышал громкий звук и вышел к искавшим его волонтёрам.
Ранее Лайф писал о том, что после пропажи восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени в отношении сотрудников опеки и полицейских возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
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