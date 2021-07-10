Под Тюменью в лесу нашли 15-летнего подростка Платона, который отправился с друзьями в лес на пикник 3 июля и пропал, сообщает поисковый отряд "Белая сова – Тюмень". Отмечается, что мальчик жив и здоров.

В поисках участвовали следователи, полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также волонтёры. Местные жители сегодня утром начали прочёсывать лес неподалёку от посёлка Тараскуль на мотоциклах, благодаря чему и удалось обнаружить подростка. Он услышал громкий звук и вышел к искавшим его волонтёрам.