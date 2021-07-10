НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кабмин направит 43,5 млрд рублей на строительство школ в регионах

С помощью господдержки до конца 2024 года планируется возвести не менее 1,3 тысячи новых образовательных учреждений.

10 июля, 10:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на строительство новых школ в регионах будет дополнительно направлено почти 43,5 млрд рублей, сообщается на сайте Правительства России.

Отмечается, что с помощью господдержки до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ. Планируется привлекать к этой работе инвесторов и социально ориентированный бизнес.

"Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 млрд рублей будет направлен в этом году, остальные — в два последующих года", — уточняется в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что выплата единовременных пособий в размере десяти тысяч рублей на детей школьного возраста начнётся в России с 16 августа.

Российских школьников будут обучать финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс

Российских школьников будут обучать финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Голова ребёнка — это не котёл": Заслуженный учитель России не оценил введение уроков финграмотности

8 июля, 15:52

Кабмин одобрил законопроект о размещении приютов для животных в нежилых помещениях

3 июля, 06:53

Два человека погибли при столкновении двух иномарок и автобуса в Омске

сегодня в 11:31

"Я рада": Жена рассказала о состоянии подключённого к ИВЛ Мамонова

сегодня в 11:38

Вице-президент АТОР дал три совета планирующим отпуск в этом сезоне

сегодня в 11:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1