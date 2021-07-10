Кабмин направит 43,5 млрд рублей на строительство школ в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на строительство новых школ в регионах будет дополнительно направлено почти 43,5 млрд рублей, сообщается на сайте Правительства России.

Отмечается, что с помощью господдержки до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ. Планируется привлекать к этой работе инвесторов и социально ориентированный бизнес.

"Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 млрд рублей будет направлен в этом году, остальные — в два последующих года", — уточняется в пояснительной записке к документу.