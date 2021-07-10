"Я рада": Жена рассказала о состоянии подключённого к ИВЛ Мамонова
Артист проходит лечение в московской больнице в Коммунарке.
Фото © ТАСС / Джавахадзе Зураб
Состояние актёра и музыканта, основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова улучшилось. Оно теперь оценивается как тяжёлое, а не крайне тяжёлое, как было ранее, заявила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжёлое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжёлое. Я этому чрезвычайно рада", — сказала она ТАСС.
Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке.
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