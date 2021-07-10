Состояние актёра и музыканта, основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова улучшилось. Оно теперь оценивается как тяжёлое, а не крайне тяжёлое, как было ранее, заявила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжёлое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжёлое. Я этому чрезвычайно рада", — сказала она ТАСС.