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"Я рада": Жена рассказала о состоянии подключённого к ИВЛ Мамонова

Артист проходит лечение в московской больнице в Коммунарке.

10 июля, 11:38

Фото © ТАСС / Джавахадзе Зураб

Состояние актёра и музыканта, основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова улучшилось. Оно теперь оценивается как тяжёлое, а не крайне тяжёлое, как было ранее, заявила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжёлое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжёлое. Я этому чрезвычайно рада", — сказала она ТАСС.

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Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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