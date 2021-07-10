Володин иронично ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах

По его мнению, западные коллеги используют ОБСЕ для продвижения исключительно собственных интересов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ к России отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах — это пример двойных стандартов, так как к США таких требований нет.

Политик напомнил, что в Америке закон об иноагентах работает с 1938 года. Там жёсткие нормы позволяют принимать решения, которые ограничивают свободу слова, затрудняют работу СМИ и препятствуют распространению информации. Нарушение этого закона предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет, напомнил Володин.

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?" — написал в своём телеграм-канале спикер ГД.

Также председатель Госдумы добавил, что Елизавета II планирует представить в парламенте билль о противодействии угрозам госбезопасности, одним из пунктов которого является создание реестра лиц-иноагентов. Причём механизм регистрации выстроен по американской модели.

Володин отметил, что в России иноагентами могут быть признаны только те, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью, при этом они могут продолжать работать, а наказание за уклонение от обязанностей гораздо мягче, чем в США, — штраф, обязательные либо исправительные работы или до двух лет лишения свободы.

"Искренне жаль, что западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов", — заключил спикер Госдумы.