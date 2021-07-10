В Москве и области повышен уровень погодной опасности из-за аномальной жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности (означает, что погода потенциально опасна вплоть до стихийных бедствий и нанесения ущерба) в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что столицу и область ждёт аномально жаркая погода. Температура поднимется выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение по Москве будет действовать до 19:00 10 июля, а также с 12:00 до 19:00 11 июля. В Подмосковье предупреждение действует до 13:00 12 июля.