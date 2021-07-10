Россиянам рассказали об уловках продавцов при оплате товара картой

Некоторые магазины могут пойти на ухищрения, если им невыгодно принимать к оплате банковские карты. Например, безобидные, сказав, что терминала нет или он не работает, а также те, за которые покупателю придётся переплатить. И, если вас заставляют доплачивать за оплату "пластиком", можно жаловаться в Роспотребнадзор, сказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30–50 тысяч рублей", — приводит его слова РИА "Новости".

Если же вам говорят о проблемах с терминалом, можно попросить достать его и всё же совершить операцию, советует эксперт, замечая, что иногда это помогает решить "технические проблемы". Ещё одним способом решения может быть звонок в банк, установивший терминал. Отказывать в принятии карт магазины могут по нескольким причинам, среди которых потребность в наличных деньгах или высокая стоимость эквайринга. Шуст также советует потребителям отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать, тогда и популярность различных уловок станет меньше.