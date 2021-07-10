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Россиянам рассказали об уловках продавцов при оплате товара картой

Эксперт рекомендует не верить сотрудникам магазинов на слово и не давать им себя ввести в заблуждение.

10 июля, 11:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые магазины могут пойти на ухищрения, если им невыгодно принимать к оплате банковские карты. Например, безобидные, сказав, что терминала нет или он не работает, а также те, за которые покупателю придётся переплатить. И, если вас заставляют доплачивать за оплату "пластиком", можно жаловаться в Роспотребнадзор, сказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30–50 тысяч рублей", — приводит его слова РИА "Новости".

Если же вам говорят о проблемах с терминалом, можно попросить достать его и всё же совершить операцию, советует эксперт, замечая, что иногда это помогает решить "технические проблемы". Ещё одним способом решения может быть звонок в банк, установивший терминал. Отказывать в принятии карт магазины могут по нескольким причинам, среди которых потребность в наличных деньгах или высокая стоимость эквайринга. Шуст также советует потребителям отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать, тогда и популярность различных уловок станет меньше.

Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичным способом оплаты

Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичным способом оплаты

Ранее Лайф рассказывал, что мошенники за три месяца украли почти три миллиарда рублей с банковских карт россиян. Сейчас аферисты чаще всего в разговоре с жертвами прикидываются полицейскими или представителями государственной власти.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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