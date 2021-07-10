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Два человека погибли при столкновении двух иномарок и автобуса в Омске

Авария произошла вечером 9 июля, её причины устанавливаются правоохранителями.

10 июля, 11:31
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Омске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, а также пассажирского автобуса, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщили в главке МВД по Омской области.

Информация об аварии в Центральном округе города поступила накануне, 9 июля, в 21:00. Водитель автомобиля такси Datsun On Do при движении по улице Донецкая выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута № 72, в котором в этот момент находилось шесть пассажиров. А затем легковушку отбросило в автомобиль Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб пассажир последней иномарки и 49-летний таксист. Водитель Toyota госпитализирован. Причины аварии устанавливаются.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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