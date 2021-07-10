Вице-президент АТОР дал три совета планирующим отпуск в этом сезоне Видео © LIFE

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в новом выпуске шоу "Дайте сказать" перечислил основные моменты, на которые стоит обратить внимание при планировании отпуска в период пандемии. Во-первых, по словам эксперта, в этом году лучше доверить организацию отдыха профессионалам, поскольку планировать путешествие самостоятельно — это тройной риск.

"Вот собрались люди в Непал, а там началась эпидемия в очередной раз. Непал за два дня закрывает границы, самолёты перестают летать, и вы даже имея просто из этой страны не вылетите. А сформировать список в очередной раз на 498 человек, которых как-то оттуда надо пытаться вернуть — это очень сложная задача", — объясняет представитель отрасли.

Второй совет от эксперта — это максимальная информированность. В нынешней ситуации страны очень быстро корректируют свои въездные требования, отталкиваясь от эпидобстановки. К примеру, Греция ещё на днях свободно принимала туристов с сертификатом о вакцинации, а сегодня уже требует ПЦР тест и проводит экспресс-тестирование. О таких вещал лучше знать заранее, говорит Горин. Ну, а третий его совет связан с дополнительными тратами.

"Медицинская страховка должна быть обязательно, обратные билеты и, соглашусь здесь с министерством иностранных дел, запас денег, потому что всё может произойти", — предупреждает он.