Египет, Турция или Краснодарский край: Куда поехать дешевле и как изменятся цены на путёвки Начиная с этой недели Египет стал полноценным конкурентом Турции и Краснодарскому краю. Больше нет запретов на перелёты. Лайф сравнил цены на отдых в разных странах и выяснил, где дешевле. 9 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

В четверг Владимир Путин отменил указ о запрете перелётов на курорты Египта. Напомним, что авиасообщение было прервано после того, как в ноябре 2015 года произошёл теракт. В результате потерпел крушение самолёт российской компании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Чтобы возобновить авиасообщение, Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Для туристического рынка это значимое событие, так как Египет — массовое направление, куда путешественники отправлялись отдыхать из-за низких цен. Долгое время он был главным конкурентом и Турции, и многих российских курортов. Причём выигрывал у них по многим параметрам. В первую очередь по соотношению между ценой и качеством. Кроме того, там долгий купальный сезон. Он длится практически круглый год (в отличие от курортов Чёрного и Средиземного морей). Там сезон заканчивается в октябре.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", средний чек по уже оформленным билетам из России в Египет составляет 35 тыс. рублей по схеме "туда-обратно". Но эти цены были действительны до запуска чартерных рейсов, а они должны появиться уже в июле. Раньше люди летели в Египет с пересадками. Из-за сложности перелёта цены были выше.

— Сейчас можно ожидать, что средний чек снизится, а главное — что появится разнообразие пакетных туров на базе чартеров. Сейчас согласовывают расписание и маршруты, так что пока рано судить о том, какие точно будут цены, — уточнили в "Туту.ру".

Для сравнения, по данным сервиса, средний чек по оформленным на лето билетам из России в Турцию равен 26,7 тыс. рублей по схеме "туда-обратно". За перелёты в Сочи из других городов России платят в среднем 14,2 тыс., в Симферополь — 14,5 тыс., в Анапу — 15,5 тыс., в Геленджик — 15,1 тыс.

Таким образом, если говорить о стоимости перелёта, то российские курорты в этом отношении выигрывают. К тому же есть и ещё один плюс — это большой выбор вариантов вылета по времени. Рейсов на южные направления достаточно много. Нет никаких проблем с покупкой даже за сутки до вылета.

— Если говорить про Египет, то в первую очередь Россия планирует запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Хургада — курорт на берегу Красного моря. Там есть аквапарки, океанариумы, музеи, торговые центры, развлечения и аттракционы. Там можно заняться дайвингом. Из Хургады удобно ездить на экскурсии к храмам Луксора, в Каир, Гизу, Асуан и Александрию. Шарм-эль-Шейх находится на юге Синайского полуострова. Он построен специально для туристов. Там множество отелей на разный бюджет, прямо у берега есть коралловые рифы. Из Шарм-эль-Шейха удобно ездить на экскурсии в монастырь Святой Екатерины, на гору Моисея, в Каир и к пирамидам Гизы, — добавили в "Туту.ру".

Отдохнуть на отечественных курортах можно за сравнительно небольшие деньги. В "Авито" привели такой пример расчёта цены отдыха при самостоятельном бронировании для пары с ребёнком на одну неделю. Средняя цена авиабилета в Анапу из Москвы и обратно — примерно 11 тысяч рублей. Рассматриваются варианты билета с багажом и более удобным временем вылета.

— Предположим, что семья решает снять квартиру в пешей доступности от пляжа: такую можно найти в среднем за 2000–3000 рублей в сутки. Готовить можно на собственной кухне (что особенно удобно, если вы путешествуете с ребёнком), на продукты и еду вне дома можно заложить обычную сумму покупок для семьи на неделю (каждый определяет самостоятельно). Также добавим 2000 на транспортные расходы (такси до квартиры от аэропорта). Итого получится от 50 тысяч рублей за поездку на море на троих на семь дней (сумма указана без учёта продуктов и развлечений), — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса "Авито. Недвижимость" Артём Кромочкин.

Он просчитал экономичный, но достаточно комфортный вариант путешествия. Можно найти менее удобную, но более дешёвую квартиру, добираться до неё от аэропорта на автобусе и сэкономить на развлечениях в поездке. Всё это поможет уложиться в меньшую сумму.

По его словам, средняя цена на бронирование квартир и загородной недвижимости в популярных курортных регионах различается достаточно сильно. Соответственно, хорошо сэкономить можно, если просто посмотреть данные по регионам. Например, аренда квартиры в Анапе обойдётся всего в 2 тыс. рублей в сутки. Тогда как средняя цена за аналогичное жильё в Севастополе составит уже 2,5 тыс., а в Сочи — 3 тыс. К тому же лучшие варианты на популярных курортах бронируют заранее, и они могут быть уже заняты.

Аренда загородного дома в Анапе обойдётся в среднем в 2,5 тыс., в Севастополе — в 3 тыс., в Геленджике — в 3,5 тыс., а в Ялте — в 5 тыс. Так что среди южных городов по ценам лидируют Сочи и Ялта. Дешевле всего отдых в Анапе.

Таким образом, самые бюджетные варианты можно найти всё-таки на российских курортах. Хотя турецкие сейчас всё больше стараются составить им конкуренцию. Цены на отели в этом сезоне очень низкие. Туроператоры даже объясняли, что стоимость недельного тура сейчас начинается от 22 тысяч на человека. Самостоятельно забронировать номер можно от 3,5 тыс. рублей.

Впрочем, если говорить о соотношении между ценой и качеством, то тут ситуация меняется. Безусловно, самые дешёвые туры нередко сопряжены с не очень комфортным сервисом. Жилья скромного качества на российском юге больше, чем в Турции или Египте. Соответственно, чтобы получить хорошую квартиру или отель, придётся заплатить больше. Как правило, речь идёт уже о сумме 5–6 тыс. рублей за номер в сутки.

— Если сравнивать качество отдыха в Египте с российскими черноморскими курортами, то сравнение не в пользу нашего юга. Во-первых, в Краснодарском крае с 1 августа вводится обязательная вакцинация для всех туристов, планирующих свой отдых на местных курортах. Во-вторых, плохая погода в Крыму (ливневые дожди). В Ялте невозможно купаться. Есть также холодное течение, которое понизило температуру воды до 15–17 градусов, — отметила старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевецкая.

При этом летний отдых на курортах Египта хоть и привлечёт часть туристического потока с турецких курортов, но до октября, скорее всего, не будет столь массовым, поскольку лето там — не лучший сезон. Градусники термометров поднимаются до 40 градусов и выше. Особенно в Шарм-эль-Шейхе.

— По прогнозам большинства экспертов, летом стоимость туров в Египет будет незначительно ниже турецких. Зато с октября по апрель курорты Египта будут лидерами туристического потока, не имея конкурентов в лице азиатских стран. Думаю, к этому времени можно будет ожидать роста цен на данное направление, — резюмирует Мария Клевецкая.

Авторы Нина Важдаева