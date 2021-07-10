Жена Петра Мамонова заявила, что артисту вновь стало хуже
Музыкант до сих пор находится в искусственной коме, и врачи пока не дают точных прогнозов.
Фото © ТАСС / Джавахадзе Зураб
Состояние основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова вновь ухудшилось, оно оценивается врачами как крайне тяжёлое. Об этом Лайфу рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжёлое. Дыхание под ИВЛ уже десятые сутки. Всё ещё в искусственной коме, хотя утром говорили, что тяжёлое состояние. Врачи, к сожалению, ничего особо не говорят. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем", — сказала она.
Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Ранее сегодня Ольга Мамонова рассказывала, что его состояние улучшилось.
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