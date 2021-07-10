Жена Петра Мамонова заявила, что артисту вновь стало хуже

"Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжёлое. Дыхание под ИВЛ уже десятые сутки. Всё ещё в искусственной коме, хотя утром говорили, что тяжёлое состояние. Врачи, к сожалению, ничего особо не говорят. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем", — сказала она.