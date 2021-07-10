Во Флориде из аэропорта эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида проведена эвакуация пассажиров из-за опасности взрыва.

"Сотрудники офиса шерифа были проинформированы об угрозе взрыва. В качестве меры предосторожности сотрудники эвакуировали терминалы номер два и три, а также перекрыли вход в аэропорт", — сообщается на странице офиса местного шерифа в "Твиттере".

Уточняется, что команда сапёров проводит расследование. В офисе шерифа рекомендовали избегать посещение района, где находятся указанные терминалы аэропорта.