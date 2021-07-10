В РПЦ дали советы, как и когда можно молиться больным
Самое главное — это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца, отметили в Церкви.
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что при болезни можно молиться даже сидя и лёжа. Данный совет актуален для тех, кто по тем или иным причинам не может встать перед иконой.
"Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни — молитесь лёжа. В молитве самое главное — это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что приём лекарств с молитвой никак не связан. Поэтому до приёма медикаментов, после и даже во время можно совершать молитву.
Ранее Лайф рассказывал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал служителям храмов и монастырей усилить контроль за соблюдением противовирусных мер. Он обратил внимание священнослужителей на соблюдение масочного режима, особенно при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов.
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