В РПЦ дали советы, как и когда можно молиться больным

Самое главное — это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца, отметили в Церкви.

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что при болезни можно молиться даже сидя и лёжа. Данный совет актуален для тех, кто по тем или иным причинам не может встать перед иконой.

"Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни — молитесь лёжа. В молитве самое главное — это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что приём лекарств с молитвой никак не связан. Поэтому до приёма медикаментов, после и даже во время можно совершать молитву.