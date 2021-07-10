В Германии впервые ввели режим ЧС из-за хакерской атаки

Режим чрезвычайной ситуации ввели в немецком округе Анхальт-Биттерфельд, входящем в состав земли Саксония-Анхальт, из-за хакерской атаки на систему округа. Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

"Наша работа почти полностью парализована, так будет и на следующей неделе", — сказал представитель окружной администрации.

Из-за использованных хакерами вирусов-вымогателей власти не могут выплачивать любые пособия 157 тысячам человек, проживающих в округе. Режим ЧС необходим для того, чтобы "быстрее отреагировать" на случившееся. На месте уже работает Федеральное управление информационной безопасности страны, отмечается, что подобный случай в Германии произошёл впервые.