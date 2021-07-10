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Регион
Опубликовано 10 июля 2021, 20:00

В Госдуме призвали посадить депутата Бурнашова за нападение на полицейских

Фото © Instagram / aleksey_burnashov

Фото © Instagram / aleksey_burnashov

Хинштейн заметил, что в последнее время парламентарий находился в конфликте с властями Пермского края.

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов своими действиями при задержании пьяным за рулём нарушил минимум две статьи Уголовного кодекса. Такое мнение высказал его коллега Александр Хинштейн.

"Состав преступления в действиях Бурнашова — налицо: ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Если же, как пишут, он ещё и кидался с кулаками на полицейских, то добавится и 318-я (Насилие в отношении представителей власти), а там уже — до пяти лет", — написал он в телеграм-канале.

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Хинштейн также заметил, что в последнее время депутат находился в конфликте с властями Пермского края. По его словам, он потерпел поражение на праймериз. Кроме того, полтора года назад Бурнашов объявлял о сдаче депутатского мандата, но в итоге сохранил его. При этом Хинштейн выразил надежду, что привлечение Бурнашова к уголовной ответственности не будет трактоваться оппозицией как "расправа с инакомыслящими и сведение счётов с ослушником".

Ранее Лайф рассказывал, как в Саратове мужчина представился депутатом и напал на врача в больнице. Пострадавшему терапевту медицинскую помощь оказали коллеги, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Артур Лапсаков
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