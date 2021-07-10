В Госдуме призвали посадить депутата Бурнашова за нападение на полицейских

Хинштейн заметил, что в последнее время парламентарий находился в конфликте с властями Пермского края.

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов своими действиями при задержании пьяным за рулём нарушил минимум две статьи Уголовного кодекса. Такое мнение высказал его коллега Александр Хинштейн.

"Состав преступления в действиях Бурнашова — налицо: ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Если же, как пишут, он ещё и кидался с кулаками на полицейских, то добавится и 318-я (Насилие в отношении представителей власти), а там уже — до пяти лет", — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн также заметил, что в последнее время депутат находился в конфликте с властями Пермского края. По его словам, он потерпел поражение на праймериз. Кроме того, полтора года назад Бурнашов объявлял о сдаче депутатского мандата, но в итоге сохранил его. При этом Хинштейн выразил надежду, что привлечение Бурнашова к уголовной ответственности не будет трактоваться оппозицией как "расправа с инакомыслящими и сведение счётов с ослушником".