В Якутии пилот отказался пустить в самолёт летевшую на срочную операцию девочку

Пилот еженедельного самолёта, летевшего по маршруту Маган — Томтор — Маган, отказался пустить на борт восьмилетнюю девочку со сломанной рукой, ссылаясь на возможный перегруз. Мама ребёнка рассказала, что девочка сломала руку на детской площадке и ей нужна была срочная операция.

"Командир экипажа был непреклонен. Я умоляла, плакала, уговаривала взять одного ребёнка. Но пилот пояснил, что у них будет перевес. Представляете ситуацию: ребёнку, испытывающему острую боль, с открытым переломом руки и весом 20 килограммов, не нашлось места. Ведь можно было освободить багаж или снять с рейса кого-то из мужчин, может, пассажиры бы согласились", — сказала женщина в беседе с Sakhaday.

В итоге пострадавшей девочке пришлось больше суток добираться до больницы на машине в 30-градусную жару. Операция прошла успешно, ребёнок уже выписывается. После инцидента женщина написала заявление в прокуратуру. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уже сообщили о начале проверки.