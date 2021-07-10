Жара в Москве побьёт сразу три рекорда на следующей неделе
Освежающие ливни ожидаются лишь на выходных, но и они собьют температуру только до 25–30 градусов.
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На следующей неделе в Москве температура побьёт сразу три рекорда тепла, самый старый из которых случился 85 лет назад. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию, и падут прежние достижения 1936, 1951 и 2010 годов соответственно", — сказал он на видео, опубликованном на странице в "Фейсбуке".
Жаркая погода продержится всю рабочую неделю, а воздух будет разогреваться до 30–35 градусов. При этом "крышку этого парникового котла всё-таки сорвёт" в выходные, когда пройдут первые существенные ливни с грозой. Это позволит освежить воздух до 25–30 градусов. Однако весь июль, по словам синоптика, будет одним из самых засушливых за всю историю и по этому показателю может войти в тройку рекордсменов.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне из-за жары стали скупать кондиционеры. Дефицита такой техники пока не прогнозируют, однако установки оборудования придётся ждать долго.
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