Жара в Москве побьёт сразу три рекорда на следующей неделе

На следующей неделе в Москве температура побьёт сразу три рекорда тепла, самый старый из которых случился 85 лет назад. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию, и падут прежние достижения 1936, 1951 и 2010 годов соответственно", — сказал он на видео, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

Жаркая погода продержится всю рабочую неделю, а воздух будет разогреваться до 30–35 градусов. При этом "крышку этого парникового котла всё-таки сорвёт" в выходные, когда пройдут первые существенные ливни с грозой. Это позволит освежить воздух до 25–30 градусов. Однако весь июль, по словам синоптика, будет одним из самых засушливых за всю историю и по этому показателю может войти в тройку рекордсменов.