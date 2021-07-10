В Татарстане сильный ветер уронил башенный кран, погибла женщина

В Татарстане рухнул башенный кран, погибла женщина. Видео © VK / "ЭФИР | Набережные Челны"

В Набережных Челнах на одной из строительных площадок по проспекту Мира рухнул башенный кран, в результате происшествия погибла крановщица. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах", — сказано в сообщении ведомства.

В результате падения погибла 48-летняя женщина. Она скончалась на месте. В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Среди причин трагедии называется сильный порыв ветра, опрокинувший технику.