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В Татарстане сильный ветер уронил башенный кран, погибла женщина

Прокуратура региона начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

10 июля, 16:00

Фото © Прокуратура Республики Татарстан

В Татарстане рухнул башенный кран, погибла женщина. Видео © VK / "ЭФИР | Набережные Челны"

В Набережных Челнах на одной из строительных площадок по проспекту Мира рухнул башенный кран, в результате происшествия погибла крановщица. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах", — сказано в сообщении ведомства.

В результате падения погибла 48-летняя женщина. Она скончалась на месте. В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Среди причин трагедии называется сильный порыв ветра, опрокинувший технику.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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