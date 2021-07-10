В Татарстане сильный ветер уронил башенный кран, погибла женщина
Прокуратура региона начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Фото © Прокуратура Республики Татарстан
В Татарстане рухнул башенный кран, погибла женщина. Видео © VK / "ЭФИР | Набережные Челны"
В Набережных Челнах на одной из строительных площадок по проспекту Мира рухнул башенный кран, в результате происшествия погибла крановщица. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах", — сказано в сообщении ведомства.
В результате падения погибла 48-летняя женщина. Она скончалась на месте. В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Среди причин трагедии называется сильный порыв ветра, опрокинувший технику.
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