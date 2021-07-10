Захарова констатировала развал версии с "отравлением Навального" после доклада ОЗХО
Больше всего дипломата повеселило то, что секретариат организации по просьбе Германии направил группу для "оказания технической помощи" блогеру 20 августа.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о её деятельности в 2020 году обнажил фатальные несостыковки для версии о возможном отравлении российского блогера Алексея Навального.
Она указала, что проект доклада был представлен на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая проходила с 6 по 9 июля. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года — в день инцидента с Навальным. Но, как пишет Захарова, 20 августа 2020 года россиянин только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на его "отравление".
"Ну вот и всё. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием... Он ещё проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Сейчас блогер находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
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