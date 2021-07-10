Захарова констатировала развал версии с "отравлением Навального" после доклада ОЗХО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о её деятельности в 2020 году обнажил фатальные несостыковки для версии о возможном отравлении российского блогера Алексея Навального.

Она указала, что проект доклада был представлен на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая проходила с 6 по 9 июля. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года — в день инцидента с Навальным. Но, как пишет Захарова, 20 августа 2020 года россиянин только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на его "отравление".