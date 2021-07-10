Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если человек чувствует, что голова буквально разрывается, то это может говорить о том, что у него аневризма головного мозга.

"Если от головной боли у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой. Потому что боль, которая усиливается при кашле, при перемене положения тела, может говорить об аневризме сосудов головного мозга. От этого можно умереть", — поделился Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он предупредил, что сильные головные боли испытывает каждый десятый человек в мире при мигрени, однако если они резкие и непрекращающиеся, то необходимо обратиться к специалисту.