В Шереметьево рассказали о причинах больших очередей у стоек регистрации

Большие очереди, скопившиеся в Шереметьево, случились из-за проверок документов на коронавирус, функционирует аэропорт в стандартном режиме и в условиях увеличенного числа рейсов летом. Об этом заявила директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова.

Регистрация пассажиров на международные рейсы проходит после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста. Для урегулирования сложившейся ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для консультирования граждан. При этом пассажиров информируют и о распространении коронавируса, в том числе и информацией на мониторах и цифровых поверхностях, и о всех необходимых требованиях. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами защиты, также круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестов на CoViD-19 и пункты вакцинации, добавила Захаренкова.