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Сапёры завершили работы по разминированию Керченской крепости

Среди найденного вооружения 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 миномётных мин.

10 июля, 15:13
<p>Фото © <a href="https://t.me/mchs_official/3502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал МЧС РФ</a></p>

Фото © Telegram-канал МЧС РФ

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" завершили работы по разминированию Керченской крепости в Крыму. За время работ с середины мая найдено и обезврежено пять тысяч взрывоопасных предметов, сообщает МЧС РФ.

"Группой ручного разминирования и механизированной очистки центра "Лидер" была обследована местность и акватория общей площадью 170 тысяч квадратных метров территории. При этом было найдено и обезврежено более пяти тысяч взрывоопасных предметов различного калибра", — сказано в записи ведомства, опубликованного в телеграм-канале.

Среди найденных предметов более четырёх тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 миномётных мин. При этом сложности вызывает то, что памятник культурного наследия республиканского значения находится на сложном холмистом участке и имеет множество скрытых сооружений.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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