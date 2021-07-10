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Число пострадавших при столкновении катера с берегом в Петербурге увеличилось до девяти

Среди них трое детей в возрасте 4, 8 и 10 лет. После удара они оказались в воде.

10 июля, 14:48
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате столкновения катера с берегом в Дудергофском канале в Петербурге девять человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

"На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы", — уточнили в управлении в беседе с ТАСС.

В свою очередь в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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