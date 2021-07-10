Число пострадавших при столкновении катера с берегом в Петербурге увеличилось до девяти
Среди них трое детей в возрасте 4, 8 и 10 лет. После удара они оказались в воде.
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В результате столкновения катера с берегом в Дудергофском канале в Петербурге девять человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.
"На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы", — уточнили в управлении в беседе с ТАСС.
В свою очередь в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Ранее Лайф показывал, как на водохранилище под Красноярском эффектно сгорел катер. Пострадавших в результате инцидента нет, но для этого пришлось поработать, ведь прямо на огонь несло "плюшку" с людьми.
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