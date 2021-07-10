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Боевики устроили бойню в одном из районов Нигерии, 35 человек погибло

Они совершили атаки после того, как местные жители убили двух их сообщников, которые угрожали им оружием.

10 июля, 14:30

Фото © Pixabay

Жертвами серии бандитских нападений в Нигерии стали несколько десятков человек. Такие данные приводит Agence France-Presse.

"В пяти деревнях убито 35 человек", — рассказал агентству представитель полиции штата Мохамед Шеху.

Отмечается, что атаки на деревни происходили в округе Фару штата Замфара после того, как местные жители убили 7 июля двух бандитов, которые угрожали им оружием.

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Боевики напали на город в Нигерии и убили не менее 45 человек

В конце мая сообщалось, что в Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната. Всего же с начала года в различных частях страны из школ и вузов было похищено более 700 учащихся.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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