Боевики устроили бойню в одном из районов Нигерии, 35 человек погибло
Они совершили атаки после того, как местные жители убили двух их сообщников, которые угрожали им оружием.
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Жертвами серии бандитских нападений в Нигерии стали несколько десятков человек. Такие данные приводит Agence France-Presse.
"В пяти деревнях убито 35 человек", — рассказал агентству представитель полиции штата Мохамед Шеху.
Отмечается, что атаки на деревни происходили в округе Фару штата Замфара после того, как местные жители убили 7 июля двух бандитов, которые угрожали им оружием.
В конце мая сообщалось, что в Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната. Всего же с начала года в различных частях страны из школ и вузов было похищено более 700 учащихся.
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