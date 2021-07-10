Боевики устроили бойню в одном из районов Нигерии, 35 человек погибло

Отмечается, что атаки на деревни происходили в округе Фару штата Замфара после того, как местные жители убили 7 июля двух бандитов, которые угрожали им оружием.

Боевики напали на город в Нигерии и убили не менее 45 человек

В конце мая сообщалось, что в Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната. Всего же с начала года в различных частях страны из школ и вузов было похищено более 700 учащихся.