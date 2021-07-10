НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пушков назвал клоунадой план Киева по выдворению россиян из Крыма

Парламентарий удивился обращённости украинских политиков "в далёкое несбыточное будущее".

10 июля, 14:25
<p>Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/125499/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a></p>

Фото © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резника о планах Киева в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны. Он счёл высказывание чиновника клоунадой.

"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он удивился обращённости украинских политиков "в далёкое несбыточное будущее". Сенатор отметил, что в Киеве не могут рассказать, как они добьются "возвращения Крыма". По его мнению, этот расчёт "не пойми на что" превращает заявление Резника в фарс и клоунаду.

В Кремле обеспокоены заявлением Великобритании об "украинских водах" у Крыма

В Кремле обеспокоены заявлением Великобритании об "украинских водах" у Крыма

Ранее экс-посол Незалежной в США и бывший первый заместитель МИД страны Александр Чалый сообщил, что Украина фактически отказалась от Крыма ещё до воссоединения полуострова с Россией.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма

сегодня в 12:09

Пушков назвал "на редкость реалистичным" высказывание экс-посла Украины об отсутствии союзников

8 июля, 04:34

Наклейки против русских появились в магазинах на Украине

сегодня в 13:52

В Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

сегодня в 14:34

Боевики устроили бойню в одном из районов Нигерии, 35 человек погибли

сегодня в 14:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1