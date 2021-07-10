Пушков назвал клоунадой план Киева по выдворению россиян из Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резника о планах Киева в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны. Он счёл высказывание чиновника клоунадой.

"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он удивился обращённости украинских политиков "в далёкое несбыточное будущее". Сенатор отметил, что в Киеве не могут рассказать, как они добьются "возвращения Крыма". По его мнению, этот расчёт "не пойми на что" превращает заявление Резника в фарс и клоунаду.