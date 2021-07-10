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Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку из-за хита "Женщина, я не танцую"

Бывший солист группы "Чай вдвоём" на протяжении года вёл переговоры с артисткой, но стороны не смогли договориться о цене.

10 июля, 14:04
<p>Фото © instagram.com / <u><a href="https://www.instagram.com/p/COLT_-8hiXl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">monetochkaliska</a> / </u><a href="https://www.instagram.com/p/COLRhcqLOSS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stas_kostyushkin_official</a></p>

Фото © instagram.com / monetochkaliska / stas_kostyushkin_official

Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку, обвинив её в плагиате. Эту информацию подтвердил концертный директор певца Сергей Комиссаров, а его адвокат Роман Лалаян пояснил причину иска.

Бывший солист группы "Чай вдвоём" считает, что Монеточка переделала его песню "Женщина, я не танцую" в композицию "Мама, я не ...". Он подал иск в Екатеринбургский суд и требует выплатить ему 900 тысяч рублей за плагиат. По словам юриста, на протяжении года Костюшкин вёл с Монеточкой переговоры по поводу совместного исполнения этого трека.

"Не договорились по цене, получали довольно жёсткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина, в связи с этим мы обратились в суд", — пояснил юрист в беседе с ФАН.

Ранее итальянскую рок-группу Maneskin, которая победила на песенном конкурсе Евровидение-2021, вновь обвинили в плагиате. На сей раз в копировании музыки их заподозрила группа из Нидерландов The Vendettas.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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