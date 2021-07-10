Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку из-за хита "Женщина, я не танцую"

Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку, обвинив её в плагиате. Эту информацию подтвердил концертный директор певца Сергей Комиссаров, а его адвокат Роман Лалаян пояснил причину иска.

Бывший солист группы "Чай вдвоём" считает, что Монеточка переделала его песню "Женщина, я не танцую" в композицию "Мама, я не ...". Он подал иск в Екатеринбургский суд и требует выплатить ему 900 тысяч рублей за плагиат. По словам юриста, на протяжении года Костюшкин вёл с Монеточкой переговоры по поводу совместного исполнения этого трека.

"Не договорились по цене, получали довольно жёсткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина, в связи с этим мы обратились в суд", — пояснил юрист в беседе с ФАН.