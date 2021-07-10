ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Кубани из-за пожара на поле

ДТП с участием 13 машин произошло на Кубани из-за пожара на поле. Видео © LIFE

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Крымском районе Краснодарского края. По предварительным данным, причиной аварии стало задымление на дороге, возникшее в результате пожара на поле, сообщили Лайфу в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела УМВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии три человека направлены в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работают наряды ДПС, организовано реверсивное движение.