ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Кубани из-за пожара на поле
Отмечается, что в результате аварии три человека направлены в медицинское учреждение для осмотра.
ДТП с участием 13 машин произошло на Кубани из-за пожара на поле. Видео © LIFE
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Крымском районе Краснодарского края. По предварительным данным, причиной аварии стало задымление на дороге, возникшее в результате пожара на поле, сообщили Лайфу в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
"10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела УМВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии три человека направлены в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работают наряды ДПС, организовано реверсивное движение.
Ранее Лайф опубликовал видео первых минут после ДТП с автобусом в Сочи. Как сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян, транспорт находился в исправном техническом состоянии, все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.
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