В АТОР прокомментировали видео из гостиницы в Анапе, где обматерили туристов

Дмитрий Горин прокомментировал видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. Видео © LIFE

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" прокомментировал скандальное видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. По словам эксперта, этот инцидент стал очередной иллюстрацией глубинных проблем в этой сфере.

"Цифры шокирующие: Ростуризм официально сказал о том, что только 10 процентов гостиниц соответствуют новым стандартам международного качества. Это как раз говорит, насколько мы с вами находимся в начале пути", — пояснил Горин.

Эксперт отметил, что в Красной Поляне или Имеретинской долине есть прекрасные отели — это наследие Олимпиады. Но в других местах проблем ещё очень много, в том числе и проблема кадров.

"Даже вложившись хорошо в отель, если вас встретят с таким печальным видом, а вы после самолёта уставшие, ничего хорошего не получится. Но можно приехать в отель "две звезды", но тебя хорошо встретят, тебе просто стакан воды при входе дадут, ты совершенно по-другому будешь заселяться в этот отель", — резюмировал он.