НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В АТОР прокомментировали видео из гостиницы в Анапе, где обматерили туристов

По словам гостя шоу "Дайте сказать!", только 10 процентов российских объектов размещения соответствуют новым стандартам международного качества.

10 июля, 13:30

Дмитрий Горин прокомментировал видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. Видео © LIFE

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" прокомментировал скандальное видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. По словам эксперта, этот инцидент стал очередной иллюстрацией глубинных проблем в этой сфере.

Вице-президент АТОР дал три совета планирующим отпуск в этом сезоне

Вице-президент АТОР дал три совета планирующим отпуск в этом сезоне

"Цифры шокирующие: Ростуризм официально сказал о том, что только 10 процентов гостиниц соответствуют новым стандартам международного качества. Это как раз говорит, насколько мы с вами находимся в начале пути", пояснил Горин.

Эксперт отметил, что в Красной Поляне или Имеретинской долине есть прекрасные отели — это наследие Олимпиады. Но в других местах проблем ещё очень много, в том числе и проблема кадров.

"Даже вложившись хорошо в отель, если вас встретят с таким печальным видом, а вы после самолёта уставшие, ничего хорошего не получится. Но можно приехать в отель "две звезды", но тебя хорошо встретят, тебе просто стакан воды при входе дадут, ты совершенно по-другому будешь заселяться в этот отель", резюмировал он.

Речные круизы и Сахалин: Россиянам советуют открывать новые маршруты

Речные круизы и Сахалин: Россиянам советуют открывать новые маршруты

Подробнее о том, готовы ли российские регионы к туристическому сезону и какие направления внутреннего туризма считаются топовыми и перспективными, узнайте из нового выпуска шоу "Дайте сказать!".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1