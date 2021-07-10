В АТОР прокомментировали видео из гостиницы в Анапе, где обматерили туристов
По словам гостя шоу "Дайте сказать!", только 10 процентов российских объектов размещения соответствуют новым стандартам международного качества.
Дмитрий Горин прокомментировал видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. Видео © LIFE
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" прокомментировал скандальное видео из Анапы, где хозяйка гостиницы обматерила постояльцев. По словам эксперта, этот инцидент стал очередной иллюстрацией глубинных проблем в этой сфере.
"Цифры шокирующие: Ростуризм официально сказал о том, что только 10 процентов гостиниц соответствуют новым стандартам международного качества. Это как раз говорит, насколько мы с вами находимся в начале пути", — пояснил Горин.
Эксперт отметил, что в Красной Поляне или Имеретинской долине есть прекрасные отели — это наследие Олимпиады. Но в других местах проблем ещё очень много, в том числе и проблема кадров.
"Даже вложившись хорошо в отель, если вас встретят с таким печальным видом, а вы после самолёта уставшие, ничего хорошего не получится. Но можно приехать в отель "две звезды", но тебя хорошо встретят, тебе просто стакан воды при входе дадут, ты совершенно по-другому будешь заселяться в этот отель", — резюмировал он.
Подробнее о том, готовы ли российские регионы к туристическому сезону и какие направления внутреннего туризма считаются топовыми и перспективными, узнайте из нового выпуска шоу "Дайте сказать!".
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