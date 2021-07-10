Дмитрий Горин советует россиянам открывать для себя новые отпускные маршруты Видео © LIFE

Крым и Краснодарский край ожидаемо остаются в числе топовых направлений для внутреннего туризма в этом сезоне. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Кроме того, по его словам, второй год подряд радует Калининград, русская Балтика, но это тоже уже классическое направление для путешественников. Эксперт же предлагает россиянам обратить внимание на более неожиданные, "неизбитые" варианты.

"Выстрелила Карелия, выстрелил в прошлом году Байкал, кстати, благодаря чартерным рейсам, на которых действует скидка очень серьёзная. В прошлом году я побывал на Байкале, а в этом году благодаря новой программе, которая стартовала третьего июля, советую обратить внимание на Сахалин. Будет тринадцать рейсов — лучше в этом году воспользоваться, а то вдруг потом их не будет. Эти рейсы субсидируются государством на 50%. Цена пакета составит 28 тысяч рублей, включая перелёт туда-обратно и размещение в отеле три "звезды", — рассказал Горин.

Он добавил, что благодаря программе туристического кешбэка у россиян появилась возможность открыть для себя новые направления внутри страны. В частности, эксперт советует рассмотреть вариант речных круизов, на которые тоже распространяется эта программа с 1 сентября.