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Мошенники вновь попытались выманить деньги у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Однако на этот раз герой труда не стал выполнять требования злоумышленников, а сразу обратился к правоохранителям.

10 июля, 12:11
<p>Скриншот видео © LIFE</p>

Скриншот видео © LIFE

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин вновь написал заявление в полицию на мошенников, которые попытались украсть у него деньги. На этот раз ему позвонила сотрудница из Пенсионного фонда и заявила о некоем штрафе в размере 145 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на полицию.

Помимо уплаты задолженности пенсионеру было необходимо связаться с Иваном Дёминым. Когда Пронин позвонил ему, чтобы узнать подробности, тогда услышал, что ветеранам труда и чернобыльцам положена скидка в 50% и перевести ветерану нужно всего лишь 75 тысяч на электронную карту Людмилы Шишкиной или сделать перевод по почте на имя Светланы Васильевой. Тогда пожилой мужчина и обратился к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Путин — о мошенниках, обокравших ветерана: Это просто подонки

Путин — о мошенниках, обокравших ветерана: Это просто подонки

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали героя войны Василия Пронина, который на Параде Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. В настоящий момент они задержаны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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