Мошенники вновь попытались выманить деньги у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин вновь написал заявление в полицию на мошенников, которые попытались украсть у него деньги. На этот раз ему позвонила сотрудница из Пенсионного фонда и заявила о некоем штрафе в размере 145 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на полицию.

Помимо уплаты задолженности пенсионеру было необходимо связаться с Иваном Дёминым. Когда Пронин позвонил ему, чтобы узнать подробности, тогда услышал, что ветеранам труда и чернобыльцам положена скидка в 50% и перевести ветерану нужно всего лишь 75 тысяч на электронную карту Людмилы Шишкиной или сделать перевод по почте на имя Светланы Васильевой. Тогда пожилой мужчина и обратился к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.