Лайф узнал подробности ссоры экс-звезды "Дома-2" с братом перед смертью

Конфликт бывшего участника телепроекта "Дом-2" Филиппа Чубукова с младшим братом мог случиться из-за денег. Как Лайфу сообщил источник, у телезвезды были проблемы с наркотиками, он вломился в комнату брата и украл его денежные средства.

Когда родственник вернулся домой и обнаружил пропажу денег, у них случилась ссора. Пострадавший пригрозил, что сейчас позвонит матери, которая также прописана по этому адресу, и вызовет полицию. Тогда Чубуков, некоторое время назад выписанный из квартиры и официально нигде не проживающий, ушёл в свою комнату. Больше живым экс-участника "Дома-2" не видели. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.