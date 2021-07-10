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Лайф узнал подробности ссоры экс-звезды "Дома-2" с братом перед смертью

Их конфликт случился незадолго до того, как молодого человека нашли мёртвым под окнами квартиры родителей.

10 июля, 11:52

Фото © LIFE

Место падения экс-участника "Дом-2" Чубукова. Видео © LIFE

Конфликт бывшего участника телепроекта "Дом-2" Филиппа Чубукова с младшим братом мог случиться из-за денег. Как Лайфу сообщил источник, у телезвезды были проблемы с наркотиками, он вломился в комнату брата и украл его денежные средства.

Когда родственник вернулся домой и обнаружил пропажу денег, у них случилась ссора. Пострадавший пригрозил, что сейчас позвонит матери, которая также прописана по этому адресу, и вызовет полицию. Тогда Чубуков, некоторое время назад выписанный из квартиры и официально нигде не проживающий, ушёл в свою комнату. Больше живым экс-участника "Дома-2" не видели. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.

Экс-участник "Дома-2" найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве

Экс-участник "Дома-2" найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу. Тело 35-летнего спортсмена нашли на улице Михалковской, он выпал с балкона.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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