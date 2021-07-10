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На Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма

Там отметили, что на сегодняшний день в регионе уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России.

10 июля, 12:09

Фото © Pixabay

Власти Украины рассматривают несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Идёт ассимиляция и вытеснение местного населения — и это военное преступление <…> Сегодня там (в Крыму. — Прим. Лайфа) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Резников подчеркнул, что является сторонником плана по выдворению из Крыма людей, которые попали на полуостров не через пункты пропуска Чонгар, Каланчак или Чаплинка. По его оценке, в этом случае приезжие находятся на территории региона незаконно.

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Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины — и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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