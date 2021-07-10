В Сочи пригласили на отдых детей из Челябинской области после распоряжения Путина

Власти Сочи готовы принять на отдых детей из Челябинской области, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский, комментируя соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что на территории курорта есть несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей.

"Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу", — пообещал градоначальник в беседе с ТАСС.