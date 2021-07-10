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В Сочи пригласили на отдых детей из Челябинской области после распоряжения Путина

Для ребят в специализированных здравницах будет организовано санаторно-курортное лечение и интересная экскурсионная программа, пообещал глава города.

10 июля, 11:59
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/aleksei_kopaigorodskii?z=photo563931030_457243916/wall563931030_3223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Копайгородский</a></p>

Фото © VK / Алексей Копайгородский

Власти Сочи готовы принять на отдых детей из Челябинской области, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский, комментируя соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что на территории курорта есть несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей.

"Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу", — пообещал градоначальник в беседе с ТАСС.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Ранее пожар пришёл в село Джабык, там повреждено более 20 домов, в Запасном — 15.

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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