"Мне очень нравится моя нынешняя работа": Слуцкий ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить сборную России

Тренер работал в национальной команде с 2015 по 2016 год, под его руководством футболисты провели 13 матчей.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что в последнее время не получал приглашений в сборную России. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед стартом предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер.

"Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Уже через 2,5 часа мы выйдем на футбольное поле. И я предпочитаю думать о том, что реально и что в моих силах", — отметил Слуцкий.

Пост главного тренера сборной России по футболу стал вакантным после ухода Станислава Черчесова. СМИ называли Слуцкого одним из кандидатов на освободившееся место.

50-летний специалист возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанский клуб под его руководством занял четвёртое место в чемпионате России и завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций.