Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии
Предполагается, что их могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.
Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал, по сути, президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", — сказал он на Евразийском форуме казачьей молодёжи "Казачье единство – 2021".
Он уточнил, что это будут казачьи полки и батальоны. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. По его словам, в перспективе казаков могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.
А ещё Лайф рассказывал, что новым атаманом Кубанского войскового казачьего общества назначен Александр Власов. Для Краснодарского края традиции казачества — не последнее слово. Дело в том, что основание региона тесно сопряжено с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. Так, в 2021 году их численность в регионе превысила 55 тысяч человек. Сейчас они принимают участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий и других массовых событий.
Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий