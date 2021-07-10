НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии

Предполагается, что их могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.

10 июля, 12:24

Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал, по сути, президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", — сказал он на Евразийском форуме казачьей молодёжи "Казачье единство – 2021".

На Урале казаки решили создать отряды для борьбы с живодёрами

На Урале казаки решили создать отряды для борьбы с живодёрами

Он уточнил, что это будут казачьи полки и батальоны. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. По его словам, в перспективе казаков могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.

А ещё Лайф рассказывал, что новым атаманом Кубанского войскового казачьего общества назначен Александр Власов. Для Краснодарского края традиции казачества — не последнее слово. Дело в том, что основание региона тесно сопряжено с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. Так, в 2021 году их численность в регионе превысила 55 тысяч человек. Сейчас они принимают участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий и других массовых событий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин заслушал доклад челябинского губернатора о пожарах в регионе и дал ряд поручений

сегодня в 10:16

Новым атаманом Кубанского войскового казачьего общества назначен Александр Власов

1 мая, 17:03

Володин иронично ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах

сегодня в 11:25

За прививкой от ковида вакциной "Ковивак" в Москве выстроились очереди

сегодня в 13:04

Красотка всего за 10 минут выиграла у шахматиста из парка, который даже представить не мог, кто она

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1