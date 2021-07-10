Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии

Предполагается, что их могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал, по сути, президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", — сказал он на Евразийском форуме казачьей молодёжи "Казачье единство – 2021".

Он уточнил, что это будут казачьи полки и батальоны. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. По его словам, в перспективе казаков могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности.