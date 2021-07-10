Мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре во Франции
Всё случилось после спора на повышенных тонах, когда злоумышленник пришёл в салон связи. Сейчас он задержан.
Фото © Pexels
Неизвестный, вооружившись ножом, напал на людей в торговом центре коммуны Кле-Суйи департамента Сена и Марна в центральной части Франции, ранения получили двое. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое, один из них госпитализирован, второму оказывают реанимационную помощь на месте. Возраст людей не уточняется. Отмечается, что мужчина оспаривал счёт в телефонном салоне с продавцом на повышенных тонах, а затем достал нож и ранил сотрудника. В инцидент попытался вмешаться другой мужчина, однако преступник ранил и его. Злоумышленника задержали правоохранители, он получил лёгкие ранения. Эту информацию уже подтвердил министр внутренних дел страны.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье девушка порезала мужа-миллионера ножом. Полицейским она заявила, что в момент ссоры нарезала овощи и попросту забыла об опасном предмете в руке.
Комментариев: 0