Мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре во Франции

Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое, один из них госпитализирован, второму оказывают реанимационную помощь на месте. Возраст людей не уточняется. Отмечается, что мужчина оспаривал счёт в телефонном салоне с продавцом на повышенных тонах, а затем достал нож и ранил сотрудника. В инцидент попытался вмешаться другой мужчина, однако преступник ранил и его. Злоумышленника задержали правоохранители, он получил лёгкие ранения. Эту информацию уже подтвердил министр внутренних дел страны.