Наклейки против русских появились в магазинах на Украине
Речь идёт о стикерах в виде перечёркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского триколора.
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На Украине в областном центре Черновцы в некоторых магазинах появились наклейки, запрещающие вход россиянам, сообщает kp.ru. Также издание отмечает, что подобные вывески есть и в других регионах страны.
Таким образом владельцы магазинов пытаются обойти запрет на использование слова "Россия" и его производных, но при этом дать россиянам понять, что им не рады. При этом бывший депутат Верховной рады президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в стране развернули настоящую гибридную войну, в которой сеют ненависть ко всему русскому.
Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.
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