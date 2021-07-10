Наклейки против русских появились в магазинах на Украине

На Украине в областном центре Черновцы в некоторых магазинах появились наклейки, запрещающие вход россиянам, сообщает kp.ru. Также издание отмечает, что подобные вывески есть и в других регионах страны.

Таким образом владельцы магазинов пытаются обойти запрет на использование слова "Россия" и его производных, но при этом дать россиянам понять, что им не рады. При этом бывший депутат Верховной рады президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в стране развернули настоящую гибридную войну, в которой сеют ненависть ко всему русскому.