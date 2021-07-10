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Наклейки против русских появились в магазинах на Украине

Речь идёт о стикерах в виде перечёркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского триколора.

10 июля, 13:52
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/truekpru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">truekpru</a></p>

Фото © t.me / truekpru

На Украине в областном центре Черновцы в некоторых магазинах появились наклейки, запрещающие вход россиянам, сообщает kp.ru. Также издание отмечает, что подобные вывески есть и в других регионах страны.

Таким образом владельцы магазинов пытаются обойти запрет на использование слова "Россия" и его производных, но при этом дать россиянам понять, что им не рады. При этом бывший депутат Верховной рады президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в стране развернули настоящую гибридную войну, в которой сеют ненависть ко всему русскому.

Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.

Политолог предрёк Украине "зерновое проклятие"

Политолог предрёк Украине "зерновое проклятие"

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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