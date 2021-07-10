Минздрав получил право согласовывать кандидатуры глав региональных управлений

Министерство здравоохранения получило возможность согласовывать назначение кандидатуры глав региональных ведомств согласно установленному правительством порядку. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Министерство осуществляет полномочия по согласованию в устанавливаемом правительством порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа", — сказано в записи.

Отмечается, что соответствующие изменения в положение о Минздраве были приняты на заседании правительства 8 июля.