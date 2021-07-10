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Минздрав получил право согласовывать кандидатуры глав региональных управлений

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ ещё 8 июля.

10 июля, 14:12
<p>Фото © ТАСС / Балаев Роман</p>

Фото © ТАСС / Балаев Роман

Министерство здравоохранения получило возможность согласовывать назначение кандидатуры глав региональных ведомств согласно установленному правительством порядку. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Министерство осуществляет полномочия по согласованию в устанавливаемом правительством порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа", — сказано в записи.

Отмечается, что соответствующие изменения в положение о Минздраве были приняты на заседании правительства 8 июля.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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