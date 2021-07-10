Минздрав получил право согласовывать кандидатуры глав региональных управлений
Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ ещё 8 июля.
Фото © ТАСС / Балаев Роман
Министерство здравоохранения получило возможность согласовывать назначение кандидатуры глав региональных ведомств согласно установленному правительством порядку. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Министерство осуществляет полномочия по согласованию в устанавливаемом правительством порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа", — сказано в записи.
Отмечается, что соответствующие изменения в положение о Минздраве были приняты на заседании правительства 8 июля.
Ранее в Минздраве рассказали о планах создавать генетические паспорта россиян. В документ войдёт информация, которая будет собираться с самого рождения человека.
Комментариев: 0