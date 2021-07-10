Лайф публикует видео с места аварии прогулочного катера в Петербурге
На месте инцидента находятся бригады скорой помощи, пожарные и правоохранители.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии прогулочного катера, который врезался в опору моста на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, что на месте дежурят бригады скорой помощи, пожарные и правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются. При этом рыбаки и отдыхающие неподалёку продолжают спокойно заниматься своими делами.
В лодке в момент ЧП находились четверо мужчин, одна девушка и три ребёнка. Предположительно, водитель был пьян. Он стал уходить от сёрфингисток и на полной скорости влетел в опору моста. Пострадали все пассажиры.
Ранее Лайф показывал, как на водохранилище под Красноярском эффектно сгорел катер. Пострадавших в результате инцидента нет, но для этого пришлось поработать, ведь прямо на огонь несло "плюшку" с людьми.
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