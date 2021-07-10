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Лайф публикует видео с места аварии прогулочного катера в Петербурге

На месте инцидента находятся бригады скорой помощи, пожарные и правоохранители.

10 июля, 14:08

Место аварии прогулочного катера в Петербурге. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии прогулочного катера, который врезался в опору моста на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, что на месте дежурят бригады скорой помощи, пожарные и правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются. При этом рыбаки и отдыхающие неподалёку продолжают спокойно заниматься своими делами.

В лодке в момент ЧП находились четверо мужчин, одна девушка и три ребёнка. Предположительно, водитель был пьян. Он стал уходить от сёрфингисток и на полной скорости влетел в опору моста. Пострадали все пассажиры.

В Петербурге катер с пассажирами врезался в мост и затонул, пострадали дети

В Петербурге катер с пассажирами врезался в мост и затонул, пострадали дети

Ранее Лайф показывал, как на водохранилище под Красноярском эффектно сгорел катер. Пострадавших в результате инцидента нет, но для этого пришлось поработать, ведь прямо на огонь несло "плюшку" с людьми.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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