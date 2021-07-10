НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

С 12 июня будет ограничена работа торговых центров, а заполняемость залов и стадионов сокращена до 50%.

10 июля, 14:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Ростовской области введены новые ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, в число которых вошёл запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Так, с 12 июля запрещены культурные, зрелищные и развлекательные мероприятия, однако разрешены политические события, но с числом участником не более 100 человек. Также зрителей не допустят на физкультурные и спортивные мероприятия, кроме "Ростов-Арены", где заполняемость должна быть не более 50%. Такое же требование распространяется на музыкальные и театральные выступления.

В торговых центрах закрываются объекты для развлечения и досуга, кроме аквапарков и кинотеатров, но в них вводятся ограничения по количеству посетителей. В кафе и ресторанах за одним столом могут находиться не более четырёх человек, если они не близкие родственники. Работодателям региона рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников старше 65 лет.

В Забайкальском крае ввели масштабные ограничения из-за ковида

В Забайкальском крае ввели масштабные ограничения из-за ковида

Напомним, что запрет на все массовые мероприятия с 13 числа вводятся в Санкт-Петебурге. Ограничения не распространяются на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, которые согласованы с администрацией города.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1