В Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области введены новые ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, в число которых вошёл запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Так, с 12 июля запрещены культурные, зрелищные и развлекательные мероприятия, однако разрешены политические события, но с числом участником не более 100 человек. Также зрителей не допустят на физкультурные и спортивные мероприятия, кроме "Ростов-Арены", где заполняемость должна быть не более 50%. Такое же требование распространяется на музыкальные и театральные выступления.

В торговых центрах закрываются объекты для развлечения и досуга, кроме аквапарков и кинотеатров, но в них вводятся ограничения по количеству посетителей. В кафе и ресторанах за одним столом могут находиться не более четырёх человек, если они не близкие родственники. Работодателям региона рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников старше 65 лет.