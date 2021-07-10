В Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса
С 12 июня будет ограничена работа торговых центров, а заполняемость залов и стадионов сокращена до 50%.
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В Ростовской области введены новые ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, в число которых вошёл запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Так, с 12 июля запрещены культурные, зрелищные и развлекательные мероприятия, однако разрешены политические события, но с числом участником не более 100 человек. Также зрителей не допустят на физкультурные и спортивные мероприятия, кроме "Ростов-Арены", где заполняемость должна быть не более 50%. Такое же требование распространяется на музыкальные и театральные выступления.
В торговых центрах закрываются объекты для развлечения и досуга, кроме аквапарков и кинотеатров, но в них вводятся ограничения по количеству посетителей. В кафе и ресторанах за одним столом могут находиться не более четырёх человек, если они не близкие родственники. Работодателям региона рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников старше 65 лет.
Напомним, что запрет на все массовые мероприятия с 13 числа вводятся в Санкт-Петебурге. Ограничения не распространяются на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, которые согласованы с администрацией города.
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