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"Всё зависит от здоровья": Фигуристка Медведева рассказала о своём будущем в спорте

В последний раз россиянка выходила на лёд в официальных турнирах в 2019 году на чемпионате страны.

10 июля, 15:04

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что её будущее в спорте полностью зависит от состояния здоровья. Об этом сообщает Sport24.

В настоящее время Медведева участвует в ледовом шоу "Анна Каренина", поставленном Ильёй Авербухом. Премьера спектакля состоялась накануне в Сочи. 21-летняя фигуристка исполняет роль Кити Щербацкой, её партнёром является серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Александр Энберт.

"Моё будущее в спорте зависит от здоровья? Конечно. На сто процентов от здоровья", — подчеркнула Медведева.

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Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 — в одиночном катании и командных соревнованиях. Она по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы — в 2016 и 2017 годах.

В последний раз россиянка выходила на лёд в официальных турнирах в 2019 году на чемпионате страны. В 2020-м Медведева из-за травм пропустила все соревнования, а в ноябре – декабре переболела коронавирусом. В состав сборной на предстоящий олимпийский сезон её не включили.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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