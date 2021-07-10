Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что её будущее в спорте полностью зависит от состояния здоровья. Об этом сообщает Sport24.

В настоящее время Медведева участвует в ледовом шоу "Анна Каренина", поставленном Ильёй Авербухом. Премьера спектакля состоялась накануне в Сочи. 21-летняя фигуристка исполняет роль Кити Щербацкой, её партнёром является серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Александр Энберт.

"Моё будущее в спорте зависит от здоровья? Конечно. На сто процентов от здоровья", — подчеркнула Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 — в одиночном катании и командных соревнованиях. Она по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы — в 2016 и 2017 годах.