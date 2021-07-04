Конец прекрасной эпохи: Фигуристки Медведева и Загитова выбрали шоу и гонорары вместо кубков и медалей Официально девушки из спорта не уходили, но после достаточно длинной паузы вернуться к большим стартам будет очень сложно. Да и вряд ли захочется. 3 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Atsushi Tomura — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images, © ТАСС / Олег Бухарев

Имена Алины Загитовой и Евгении Медведевой знакомы абсолютно всем в нашей стране. Даже тем, кто не испытывает никакого удовольствия от просмотра фигурного катания. Они стремительно ворвались на пьедесталы и, кажется, также быстро подошли к концу своей карьеры.

Сначала выяснилось, что обеим спортсменкам будет не суждено выступить на Олимпиаде в Пекине. Медведева и Загитова не попали в списки ФФКР на сезон, что очень расстроило их фанатов. Потом их фамилий не оказалось в числе тех, кто выступит на этапах Гран-при.

Тем временем, и это уже давно не секрет, обе спортсменки принимают участие в самых разных шоу, где имеют возможность неплохо зарабатывать. Вот и ближайшие три месяца Загитова и Медведева проведут в Сочи, где будут выступать в шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха соответственно.

Что любопытно, о конце карьеры ни одна из спортсменок не объявляла. И олимпийскую чемпионку Загитову, и её подругу Медведеву можно встретить в рейтинге ISU. Так что они имеют право выступить на этапах Гран-при. По факту же у российского фигурного катания уже давно появились новые герои.

Да и зачем это нужно девушкам? Медали, кубки и самые разные награды у них и так имеются. А тут — ледовые шоу, деньги и всё такая же, как и раньше, любовь зрителей. К тому же напрягаться там наверняка надо совсем не так сильно, как на чемпионате мира. Загитова и вовсе пошла по интересному пути — получает высшее образование. Кто знает, быть может, мы увидим её чудесное превращение в журналиста?

Хотя та же Загитова недавно появилась на базе в Новогорске, где тренировалась группа Этери Тутберидзе, с которой спортсменка продолжает работать. Одни заговорили о её возвращении в сборную, другие же не понимали, что Загитову там забыли. Однако все точки над "i" расставил президент ФФКР Александр Горшков.

— Алина имеет полное право тренироваться в Новогорске, для этого ей необязательно находиться в списках сборной команды России. Как я уже говорил, Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки, — отметил тогда Горшков.

У Евгении Медведевой, кстати, история с участием в шоу имеет крайне любопытный поворот. По признанию самой спортсменки, она захотела попробовать себя в абсолютно новом для неё виде — парном катании.

— Хотелось раздвигать рамки фигурного катания как одиночнице. И решила, что хочу научиться кататься в паре, интересно было попробовать разное. Посоветовалась с тренерами, как решить эту проблему. Они посоветовали написать Александру Энберту, на данный момент уже моему партнёру по шоу. Далеко заранее до предложения об участии в шоу мы начали кататься в паре. Я просто написала ему в директ в "Инстаграме": "Саша, научи меня кататься в паре". Ему это оказалось тоже интересно, и мы начали кататься, — призналась Медведева.

Собственно, почему бы и нет. Возможно, Медведева вернётся на профессиональный лёд, но уже не как одиночница, а как участница парного турнира. Тем более, что сам Энберт отзывался о партнёрше по шоу в достаточно лестном тоне.

— Могу сказать, что мы подходим по росту и весу. К тому же Женя в прекрасной форме, она действующая спортсменка, у неё есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3-3 с риттбергером с руками наверх. В принципе, всё подходит. Но парное катание — это другой вид фигурного катания, и в нём работают другие мышцы. На это нужно время, — заметил Энберт.

Медведевой всего лишь 21 год. Понятно, что сегодня миром фигурного катания правят спортсменки куда более молодые, такие как Александра Трусова или Анна Щербакова. Но ведь есть пример Елизаветы Туктамышевой, которую уже, казалось бы, списали в утиль, а она зажгла на чемпионате мира. Туктик теперь собирается и Олимпиаду покорить. И, поверьте, ученица Мишина там будет в числе фаворитов уж точно. Медведева ничем не хуже. И явно сдаваться без боя не собирается.

Пока что завершать карьеру Алине Загитовой и Евгении Медведевой очень рано. Они ещё молоды и (нет сомнений) горят желанием покорить большие соревнования. На другой чаше весов — деньги, бесконечные шоу и новые горизонты. Они ведь тоже манят молодых и прекрасных девушек, у которых вся жизнь только начинается. Говорить "прощай" нашим двум звёздочкам ещё рановато, а вот "до свидания" — в самый раз.