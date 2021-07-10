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В Госдуме рассказали о "позорных" итогах пребывания США в Афганистане

По словам депутата, за 20 лет Белому дому не удалось добиться запуска мирного процесса в стране.

10 июля, 15:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вашингтону не удалось исполнить благие намерения в Афганистане, в стране и регионе в целом по-прежнему остаётся угроза терроризма, экономическая разруха и криминал. Такую точку зрения высказал член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"За 20 лет в Афганистане США не сумели добиться запуска мирного процесса. Угроза терроризма сохраняется в полной мере, экономика страны разорена, общественный консенсус разрушен, производство опиумного мака и торговля опиумом увеличились в десятки раз, на территории страны открыто действуют самые опасные международные террористические группировки", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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По его словам, основная цель Соединённых Штатов в регионе состоит лишь в том, чтобы манипулировать ситуацией, тогда как жизненно важные вопросы обеспечения мира и безопасности так и не были решены. Железняк добавил, что "Вашингтон уходит из Афганистана с позором", оставляя позади нерешённые проблемы с наркотрафиком, криминалом и терроризмом.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что военная миссия Соединённых Штатов в Афганистане завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

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Также Лайф рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, в каком случае Россия примет меры из-за обострения в Афганистане. Происходящее на территории республики беспокоит Москву исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию союзников России, отметил дипломат.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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