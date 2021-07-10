Число погибших в результате обрушения дома во Флориде выросло до 86

Под обломками обрушившегося в Серфсайде (округ Майами) жилого дома обнаружили ещё семь погибших. Об этом журналистам сообщила Даниэлла Левин Кава, глава округа Майами-Дейд. По её словам, судьба 43 человек остаётся неизвестной.

"Общее число подтверждённых смертей составляет 86", — уточнила она на брифинге, трансляция которого велась на странице округа в "Фейсбуке".