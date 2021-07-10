НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число погибших в результате обрушения дома во Флориде выросло до 86

Власти признали, что шансов найти выживших нет, поисково-спасательная операция была завершена, сейчас ведётся работа по разбору обломков и поиску тел.

10 июля, 16:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SunSentinel/status/1413619587023884290" target="_blank" rel="noopener noreferrer">South Florida Sun Sentinel</a></p>

Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel

Под обломками обрушившегося в Серфсайде (округ Майами) жилого дома обнаружили ещё семь погибших. Об этом журналистам сообщила Даниэлла Левин Кава, глава округа Майами-Дейд. По её словам, судьба 43 человек остаётся неизвестной.

"Общее число подтверждённых смертей составляет 86", — уточнила она на брифинге, трансляция которого велась на странице округа в "Фейсбуке".

Напомним, в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.

"Скажите ему, чтобы уезжал": Родные пропавших при обрушении дома в Майами не захотели видеть Байдена

"Скажите ему, чтобы уезжал": Родные пропавших при обрушении дома в Майами не захотели видеть Байдена

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1