Число погибших в результате обрушения дома во Флориде выросло до 86
Власти признали, что шансов найти выживших нет, поисково-спасательная операция была завершена, сейчас ведётся работа по разбору обломков и поиску тел.
Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel
Под обломками обрушившегося в Серфсайде (округ Майами) жилого дома обнаружили ещё семь погибших. Об этом журналистам сообщила Даниэлла Левин Кава, глава округа Майами-Дейд. По её словам, судьба 43 человек остаётся неизвестной.
"Общее число подтверждённых смертей составляет 86", — уточнила она на брифинге, трансляция которого велась на странице округа в "Фейсбуке".
Напомним, в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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