В Крыму допустили возможность ослабления антиковидных ограничений
Сейчас кафе и рестораны в регионе могут обслуживать посетителей лишь в дневное время, а с 23:00 до 8:00 им разрешено работать навынос.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил возможность ослабления запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений. Данным заведениям лишь нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса, отметил глава региона.
Пока что кафе и рестораны в регионе могут работать лишь в дневное время с заполняемостью 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможны только доставка и обслуживание навынос. По словам Аксёнова, в органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями работы в ночное время.
"В случае если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, что запрет на все массовые мероприятия с 13-го числа ранее ввели в Санкт-Петербурге. Ограничения не распространяются на культурные, зрелищные и спортивные мероприятия, которые согласованы с администрацией города. Также в Забайкальском крае ввели масштабные ограничения из-за ковида. А ещё в Ростовской области вводят новые ограничения из-за коронавируса.
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