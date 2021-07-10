В Крыму допустили возможность ослабления антиковидных ограничений

Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил возможность ослабления запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений. Данным заведениям лишь нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса, отметил глава региона.

Пока что кафе и рестораны в регионе могут работать лишь в дневное время с заполняемостью 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможны только доставка и обслуживание навынос. По словам Аксёнова, в органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями работы в ночное время.