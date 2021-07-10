Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин впервые прокомментировала смерть супруга. Об этом сообщает портал Haiti24 со ссылкой на аудиозапись, которую выложил в "Твиттере" представитель администрации главы государства.

По её словам, причиной нападения стало то, что супруг пытался осуществить в стране множество проектов, в том числе организовать референдумы и выборы. В него попало как минимум десять пуль. Мартин же получила три огнестрельных ранения и сейчас находится на лечении в США.

"Наёмники убили президента, другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны", — говорит на записи бывшая первая леди.