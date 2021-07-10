Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия и коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, чтобы всё прошло вовремя.

Выборы в Госдуму в России, которые намечены на сентябрь, состоятся в соответствии с указом президента, никаких обсуждений по поводу якобы возможного их переноса на более поздний срок не ведётся. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведётся. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И ЦИК, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей", — сказала она в беседе с ТАСС.