Боррель призвал ЕС действовать с учётом "вакцинной дипломатии" Китая и России
Также он отметил, что сложно прогнозировать, когда мир победит коронавирус, людей ожидает долгая борьба.
Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен реагировать на "вакцинную дипломатию", которую "продвигают" во всём мире Россия и Китай. Он сказал об этом во время выступления на форуме в городе Дубровнике в Хорватии.
"Эти страны (РФ и КНР. — Прим. Лайфа) продвигают во всём мире "вакцинную дипломатию" <...> Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании", — заявил Боррель.
Во время обсуждения темы пандемии коронавируса политик отметил, что сейчас сложно определить, победит ли мир вирус к 2023 году. Он добавил, что впереди долгий путь борьбы, за который мир изменится ещё сильнее, станет более цифровым. На этом фоне неравенство между государствами и внутри них, по мнению Борреля, проявится отчётливо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала призывы французских дипломатов не признавать российские и китайские вакцины в ЕС. По её словам, такие заявления представляют собой "гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма".
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