Боррель призвал ЕС действовать с учётом "вакцинной дипломатии" Китая и России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен реагировать на "вакцинную дипломатию", которую "продвигают" во всём мире Россия и Китай. Он сказал об этом во время выступления на форуме в городе Дубровнике в Хорватии.

"Эти страны (РФ и КНР. — Прим. Лайфа) продвигают во всём мире "вакцинную дипломатию" <...> Мы должны знать это и действовать, основываясь на этом знании", — заявил Боррель.