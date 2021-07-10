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"Никого не узнаёт": Соседка Светланы Светличной рассказала, что актриса теряет память

По словам женщины, советская звезда осталась одна и за ней никто не ухаживает.

10 июля, 17:45
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svetlana_Svetlichnaya_2013.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В последние несколько месяцев у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной появились серьёзные проблемы с памятью. Об этом рассказала её соседка.

"Сын о ней не вспоминает, осталась совсем одна. Недавно прошла мимо нас, даже не поздоровалась, не узнала, раньше приветливой была", — отметила женщина в интервью порталу Popcake.

Соседка считает, что актриса начала сильно "сдавать" из-за того, что никто из родственников за ней не ухаживает. По её словам, Светличная испытывает большой стресс из-за недостатка внимания со стороны сына.

Ранее подруга Светланы Светличной клинический психолог Елена Перелыгина начала замечать усугубляющиеся проблемы с памятью у актрисы. Она считает, что на состояние здоровья подруги могла повлиять травма, которую она получила, когда ей на голову упала стойка осветительного прибора во время интервью.

"Я сегодня калека": Светличная рассказала о самочувствии после ЧП на интервью

"Я сегодня калека": Светличная рассказала о самочувствии после ЧП на интервью

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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