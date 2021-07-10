"Никого не узнаёт": Соседка Светланы Светличной рассказала, что актриса теряет память
По словам женщины, советская звезда осталась одна и за ней никто не ухаживает.
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В последние несколько месяцев у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной появились серьёзные проблемы с памятью. Об этом рассказала её соседка.
"Сын о ней не вспоминает, осталась совсем одна. Недавно прошла мимо нас, даже не поздоровалась, не узнала, раньше приветливой была", — отметила женщина в интервью порталу Popcake.
Соседка считает, что актриса начала сильно "сдавать" из-за того, что никто из родственников за ней не ухаживает. По её словам, Светличная испытывает большой стресс из-за недостатка внимания со стороны сына.
Ранее подруга Светланы Светличной клинический психолог Елена Перелыгина начала замечать усугубляющиеся проблемы с памятью у актрисы. Она считает, что на состояние здоровья подруги могла повлиять травма, которую она получила, когда ей на голову упала стойка осветительного прибора во время интервью.
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