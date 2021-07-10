В последние несколько месяцев у заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной появились серьёзные проблемы с памятью. Об этом рассказала её соседка.

"Сын о ней не вспоминает, осталась совсем одна. Недавно прошла мимо нас, даже не поздоровалась, не узнала, раньше приветливой была", — отметила женщина в интервью порталу Popcake.

Соседка считает, что актриса начала сильно "сдавать" из-за того, что никто из родственников за ней не ухаживает. По её словам, Светличная испытывает большой стресс из-за недостатка внимания со стороны сына.