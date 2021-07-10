В Тольятти объявили режим ЧС из-за крупного природного пожара
К борьбе с огнём привлечено 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.
В Тольятти объявили режим ЧС из-за крупного природного пожара, который вспыхнул на площади 35 гектаров в городском лесничестве между Центральным районом и посёлком Портовым. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц.
"Возгорание произошло сегодня, 10 июля, около 14:00. На месте развёрнут оперативный штаб. В тушении пожара задействовано порядка 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники", — уточнил градоначальник в "Инстаграме".
Напомним, от лесных пожаров сейчас страдает и Челябинская область. Огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов. Замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что лесные пожары в Челябинской области принимали характер огненного шторма.
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